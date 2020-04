O setor da restauração vive por estes dias uma das suas maiores crises, motivada pelo encerramento de portas, decorrente do estado de emergência que vigora no país até 2 de maio. Um constrangimento que tem sido, em parte, colmatado com a prestação de serviços nas áreas do take away e entregas do domicílio.

Com milhares de restaurantes apostados nestes modelos de manutenção da atividade, embora com serviços mínimos, a escolha nem sempre é fácil para o consumidor.

Como forma de facilitar a ligação entre restauração e clientes, a AHRESP, a associação de âmbito nacional que representa os restaurantes e hotéis de Portugal, disponibiliza no seu sítio na internet um diretório com os estabelecimentos abertos e com serviço de take away, entregas ao domicílio e drive in.

A base de dados de simples utilização apresenta-nos os restaurantes e outros estabelecimentos do setor, listados por concelho. Ao utilizador, basta aceder ao concelho onde pretende efetuar a pesquisa, para ver apresentados os restaurantes, bares e cafés que disponibilizam os serviços já referidos.

Selecionado o estabelecimento, são apresentados os contactos do mesmo, meios de pagamento aceites, assim como os serviços prestados.

Por seu turno, os empresários da restauração são convidados a inscreverem gratuitamente as suas empresas nesta lista nacional.

De acordo com a AHRESP a "atualização da base de dados é diária".