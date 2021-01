Já em setembro de 2020, a jornalista Ann Abel se havia rendido aos predicados da restauração lisboeta em artigo assinado na revista norte-americana "Forbes". Agora, a mesma publicação, brinda uma vez mais o nosso país com três restaurantes na lista dos dez que conquistaram em 2020 as afeições de Ann Abel.

Na seção de Lifestyle da referida publicação, a jornalista com 18 anos de carreira na área das viagens, elege um trio de casas lisboetas, a par de outros sete restaurantes em destinos vários, em dois continentes.

A jornalista sublinha as suas escolhas não apenas com base na comida, ou nas estrelas Michelin, mas também na resiliência em ano particularmente duro: “alguns abriram, apesar das probabilidades, enquanto outros conseguiram manter-se, também apesar das probabilidades. Vamos esperar que continuem a resistir”.

“Em ano triste e cansativo”, estes restaurantes trouxeram à autora “um poção mais de alegria.

No que toca ao nosso país, Ann Abel destaca o restaurante Sítio da Gente Feliz, em Porto Salvo, “local despretensioso (…) é difícil não ser feliz enquanto por lá estamos. O chefe de cozinha e proprietário Miguel Gonçalves cumprimenta os convidados com naturalidade (…) Tudo é feito (e servido pela esposa, Joana) com muito amor”.

Não longe, em Sintra, situa-se outros dos favoritos de Ann, o Bar do Fundo. Diz-nos a jornalista: “é um daqueles locais que tem um cenário tão lindo que faria negócio independentemente da qualidade. Foi uma boa surpresa quando ali cheguei e encontrei comida e serviço excelentes”. Restaurante que, na escrita de Ann Abel, apresenta carta focada “nas receitas clássicas de avó”.

Finalmente, ainda no retângulo luso, a repórter norte-americana elege, na capital, o restaurante Cura: “grande coragem para o Ritz Four Seasons Hotel Lisboa abrir um restaurante no segmento de luxo este ano. Mas foi uma boa aposta, dado o talento e técnica apurada do chefe de cozinha Pedro Pena Bastos”.

Nos favoritos de Ann Abel, encotram-se casas como o Alpinne, em Itália, Spontan Vinbar, na Noruega, Ocaso, nas Maldivas e Ale Wino, na Polónia.

Ann Abel colabora com a revista "Forbes" para a área das viagens. Escreveu sobre mais de 600 destinos e hotéis de luxo em 97 países. “Sei a diferença entre o que é meramente caro e o que é merecedor de um preço elevado”, sublinha na sua apresentação na revista. No currículo, Ann traz artigos escritos para publicações como “Conde Nast Traveller”, “National Geographic Traveller”, “Modern Bride”.