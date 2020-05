“Amada por uns, incompreendida por outros, a batata é um alimento incontornável da gastronomia portuguesa. Com esta iniciativa queremos lembrar a importância nutricional da batata e o seu papel de destaque na nossa mesa e também na Dieta Mediterrânica. Estamos na época da batata e, por isso, este é o momento ideal para lembrar os portuguesas da sua importância. É fundamental desfazer mitos e promover o consumo, sobretudo, no contexto atual”, diz Sérgio Ferreira, presidente da Porbatata.

Em Portugal, o consumo per capita de batata é de 93,6 quilos por ano. É produzida em todo o país, com destaque para as zonas Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Interior, Beira Litoral, Oeste, Ribatejo, Península de Setúbal e Costa Alentejana. No total, a área ocupada pelo cultivo deste alimento totaliza 22 mil hectares e a produção média atinge as 400 mil toneladas anuais.

Fundada em 2016, a Porbatata é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a batata portuguesa. Com sede na zona Oeste, na Lourinhã, "representa mais de metade dos produtores de batata em Portugal e conta com mais de meia centena de associados", refere a associação em comunicado.