A, de América do Norte

Foi preciso os europeus descobrirem este continente, no século XVII, para que a batata fosse aí introduzida. Isto não obstante a proximidade geográfica entre a América do Norte e a região de onde o tubérculo é originário: a América do Sul.

B, de Batata-Doce

Esta é a “verdadeira” batata, assim chamada pelos índios sul-americanos e de uma família totalmente distinta da batata comum.

C, de Cheiro

É difícil descrever o cheiro das batatas. Este depende essencialmente do tipo de guisado a que tenha sido submetida. Por exemplo as batatas fritas à inglesa (chips) têm uma estrutura estaladiça e um sabor tipicamente salgado por se lhes ter acrescentado sal de cozinha.

As batatas que acompanham certos cozidos adquirem novos aromas devido aos outros componentes do guisado e dos possíveis condimentos que se adicionem.

D, de Digestão

A batata é um legume rico em amido, o que a torna de fácil digestão e simultaneamente bastante alimentícia, pelo que é essencial na dieta de quem despende grandes esforços. Contém algumas proteínas e bastante vitamina C e sais minerais.

E, de Estudo

Antoine Augustin Parmentier, um jovem agricultor e cientista do século XVIII, convenceu, após minuciosos estudos, o rei Luís XIV do valor nutritivo da batata.

créditos: Monika Grabkowska

F, de Fécula

Da batata extrai-se um amido, vulgarmente conhecido pelo nome de fécula, possuindo uma larga aplicação na indústria, sobretudo no fabrico de açúcar de amido.

G, de “Grande”

Frederico “O Grande”, da Prússia, forçou os seus súbditos a comerem batata, como forma de suprir as carências alimentares da época.

I, de Irlanda

Atualmente este país é o principal consumidor de batata na Europa, com uma média de 143 kg anuais, por habitante.

L, de Lisa

Na escolha das batatas, cuja cor pode ir do claro ao avermelhado, devem preferir-se as de pele lisa. Devem rejeitar-se as batatas com a pele manchada de verde, germinadas, picadas e, evidentemente, podres.

M, de Maléfica

Durante um longo período, até se desenvolverem estudos aprofundados sobre a batata, este vegetal era tido como maléfico, considerado mesmo venenoso e carregado de magia negra.

créditos: Monika Grabkowska

O, de Outubro

A melhor época do ano para um abastecimento de batatas é neste mês. Conservam-se, depois de se lhes tirar a terra (se eventualmente a tiverem), em local frio, seco e escuro, devendo ser remexidas frequentemente.

P, de Piedro Cieza

Piedro Cieza, um aventureiro espanhol e autor da primeira referência ao tubérculo em 1533, quatro décadas após a descoberta do continente americano por Cristóvão Colombo.

S, de Salmoura

As batatas conservadas encontram-se enlatadas, submergidas em água fervida numa salmoura.

V, de Vitaminas

Além de ser uma fonte importante de hidratos de carbono complexos, as batatas também proporcionam vitamina C e potássio e, quantidades consideráveis.