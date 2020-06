Entretanto, o restaurante Belcanto, no Chiado, já tem data para reabertura, o primeiro dia de julho, embora com o serviço reduzido ao jantar.

Desta forma, ainda com data marcada para reabertura, estão os espaços Cantinho do Avillez (Cascais, Chiado, Parque das Nações e Porto), o Canto (casa com curadoria de Ana Moura e António Zambujo).

Ainda pendentes da reabertura do food court instalado no espaço Gourmet Experience do El Corte Inglés Lisboa, estão a Tasca Chic, o Jacaré e a Barra Cascabel.

Recorde-se que em 2019, José Avillez já havia tomado a decisão de encerrar três estabelecimentos na capital, o Za’atar, Pitaria e Cantina Zé Avillez.

A Tasca, no Hotel Mandarin Oriental Jumeira, no Dubai, o primeiro projeto internacional de José Avillez, já reabriu.