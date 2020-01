O novo Canto de José Avillez, vai trazer uma carta inspirada na cozinha portuguesa, afinando o ritmo com a música de alma nacional. Todas as noites decorrerá um jantar com pratos criados por José Avillez, seguido de uma atuação musical intimista, programada pelos curadores da casa, os músicos Ana Moura e António Zambujo.

A língua portuguesa cantada dará o tom e o mote a uma carta que vai apresentar perto de duas dezenas de propostas e com as refeições a respeitarem um preço fixo.

Em jeito de apresentação, refira-se que os pratos engendrados pelo nosso chefe com duas estrelas Michelin no restaurante Belcanto, incluem, nas entradas frias, a santola recheada, o atum confitado com feijão-frade, nas quentes, o camarão salteado com alho e malagueta, a alheira de Mirandela dop assada com ovo de codorniz estrelado.

Já nos principais, refira-se o arroz de cogumelos selvagens, o arroz de marisco, o robalo salteado com legumes e molho holandês, o leitão assado com molho de pimenta e batatas fritas em palitos.

No que toca às sobremesas, um Toucinho do Céu, o pastel de nata ou as farófias com raspa de limão.

Uma mesa que será servida num ambiente intimista, com arquitetura de interiores entregue ao Studio Astolfi. No espaço destacam-se os gramofones, as cabaças, retratos de Amália e facas de cozinha; guitarras portuguesas, telefonias, capas de álbuns e sapatos de dança.