No restaurante D. Afonso o Gordo a nova carta traz do tradicional carapau frito ao singular doce de leitão

Nesta revisão do menu, os sabores de toda a carta foram trabalhados. Exemplo disso, é o facto de a mistura de pimentas que tempera o Leitão à Bairrada ser agora comprada a peso e moída em casa, de forma a extrair o máximo sabor desta especiaria.

créditos: Amuse Bouche

Nos pratos novos – as “sugestões do chef” -, há carapau frito com arroz de tomate (14,00 euros), panado em panko, ensopado de borrego (16,00 euros), feito no forno do leitão, a baixa temperatura; robalo, puré de cenoura e gengibre (17,00 euros), uma opção que foge ao tradicionalismo da cozinha portuguesa, mas não à portugalidade dos ingredientes; Bacalhau à Brás (14,00 euros), com ovo a baixa temperatura e azeitona desidratada; bochecha de vaca estufada com puré de grão (14,00 euros); perna de pato confitada (17,00 euros) com arroz de enchidos, marinada a vácuo por 24h00 e cozinhado no forno durante a noite; e risoto de leitão, um prato criativo que surgiu da necessidade de evitar o desperdício desta carne.

Restaurante Dom Afonso O Gordo Santo António da Sé nº 18, Lisboa Horário: Todos os dias das 12h00 às 24h00 Contacto: Tel. 965 872 132

Também nas sobremesas há novidades de autor: "doce de leitão" (8,5 euros), assim nomeada por se assemelhar à pele crocante do porco, feito de bolo de laranja, chips de maçã verde, caramelo e gelado de pimenta; pastel de nata (6,50 euros), uma tarte de nata com gelado de canela; e arroz doce com texturas de canela (4,00 euros).