A mesma fonte sublinha que "a Mercantina comunicará o total do valor angariado e doado à instituição, apresentando o comprovativo do valor total dos donativos entregues ao Koala Hospital”.

créditos: Mercantina

O Paul foi encontrado enrolado no chão e recolhido por um voluntário na Reserva Natural de Crestwood/Lake Innes, uma área fortemente afetada pelos fogos e onde morreram dezenas de milhares de animais queimados pelas chamas. O pequeno coala estava desidratado e com queimaduras graves nas patas dianteiras e traseiras, estando por isso com a mobilidade e alimentação condicionada. Tinha 90% do pelo queimado.

A recuperar agora no Koala Hospital, o jovem animal adotado pela Mercantina ficará internado na instituição, onde será reabilitado até recuperar plenas capacidades de locomoção, e depois reintroduzido no seu habitat natural.