Ambiente calmo, romântico, clássico. Para contrariar o tom meloso e, talvez, um pouco aborrecido associado ao de São Valentim, o restaurante Sagardi, casa portuense de comeres do País Basco, aguarda os casais que queiram fazer desta uma noite divertida, em torno da barra de pintxos. Neste item, há dezenas de combinações de ingredientes dispostos sobre fatias de pão. Por exemplo o "pintxo orgásmiko", tem queijo fresco, nozes e marmelada de mirtilos.

Já no que respeita aos pratos de substância, o serviço à carta vive de produtos locais e de época e do calor da parrilla, a grelha de design basco que acentua o sabor e textura tanto de peixe como de carne.

Sagardi Cozinheiros Bascos



Rua de São João, 54, Porto

Horário: Todos os dias das 10hoo às 24h00 (barra de pintxos) e das 12h00 às 24h00 (restaurante )

Contactos: Tel. 221 130 987

O txuleton (costeletão) de vaca velha é um dos mais requisitados, assim como o peixe fresco que vem diretamente do mercado de Matosinhos. Ambos fazem par com os pimentos de piquillo. Para acompanhar, a proposta recai no vinho português, espanhol ou de outras regiões do mundo.

O jantar carece de reserva prévia.