Corriam os anos de 1980 quando se cantava, em plena televisão nacional, “Vinho do Porto é vinho de Portugal”. Uma homenagem a um dos emblemas do nosso país que conta com celebração mundial a 27 de janeiro. Com vista para o rio que em tempos embalava as pipas a bordo dos barcos Rabelo, o restaurante Barão Fladgate propõe o “Menu Taylor’s”. Todas as propostas gastronómicas se fazem acompanhar de vinho do Porto.

Integrado nas caves Taylor’s, com mais de três séculos de história, o restaurante liderado pelo chefe de cozinha Ricardo Cardoso, apresenta nesta homenagem ao Vinho do Porto, como aperitivo, um Taylor’s Chip Dry White Port Tonic. A acompanhar, serve-se a entrada de vieiras sobre pera-rocha cremosa, abóbora assada, laranja, mini acelga, amêndoa do Douro tostada e molho de caril.