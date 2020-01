A Academia Time Out, escola de cozinha do Time Out Market, apresentou a sua agenda de iniciativas para o mês de fevereiro, tradicionalmente associado ao Dia dos Namorados. No espaço localizado no Mercado da Ribeira, na capital, o amor não será celebrado à luz das velas. A 14 de fevereiro, os casais que quiserem participar no “Combat Kitchen”, vão testar a sua ralação frente à bancada de cozinha.

Partindo de uma caixa de ingredientes secreta, o objetivo será encontrar o melhor prato e a dupla vencedora, seguido de jantar.

Ainda em fevereiro, a Academia Time Out apresenta workshops de cozinha saudável – “Comida Boa” – com duas ações: “Pratos vegetarianos simples e deliciosos” no dia 7 de fevereiro, assim como “Abaixo os hidratos, Viva a proteína”, conduzidos pela chefe de cozinha Susana Cigarro.