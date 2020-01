Origem, o novo restaurante de Aveiro que gosta dos produtos da região

Para o cardápio do Origem, o chefe executivo Tony Martins, 33 anos, rememora as memórias de infância entre o cheiro a pão e bolos quentes da pastelaria da família, mas também as viagens que fez e as experiências ao leme dos restaurantes do Vintage House Hotel, no Pinhão, e pelo Dom Pedro Marina Hotel, em Vilamoura.

Em 2009, o cozinheiro abre o seu restaurante Mercado Velho, em Vagos. Agora, neste Origem, Tony apresenta-nos, nas entradas e petiscos pataniscas de sames e línguas, servidas num bacalhau seco, o bao de choco frito, o pica-pau de atum fresco ou o escabeche de peixe, enguias e legumes.

créditos: Restaurante Origem

Terra de peixe e de uma longa tradição na pesca do “fiel amigo”, o bacalhau apresenta-se na carta do Origem, folhado com espinafres. No que toca às carnes, refira-se o chambão de borrego, as bochechas de porco ou o peixe do dia com açorda de berbigão e algas.