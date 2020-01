Guia Michelin confirma perda de 3ª estrela do restaurante de Paul Bocuse, que detinha recorde desde 1965

O guia, cuja edição de 2020 será revelada a 27 de janeiro, justifica que "a qualidade do estabelecimento continua a ser excelente, mas não ao nível de um restaurante três estrelas".

Gwendal Poullennec, responsável pelo guia, foi ontem ao restaurante, na localidade de Collonges-au-Mont-d'Or, na região de Lyon, para comunicar a decisão, informou a diretora de Comunicação do guia Michelin, Elisabeth Boucher-Anselin.

"Embora consternados com o julgamento dos inspetores, há uma coisa que nunca queremos perder: é a alma do Sr. Paul", reagiram em um comunicado a família Bocuse e a equipe do restaurante que defendem o seu processo de modernização.

Alguns críticos já antecipavam, muito antes da morte do chefe Paul Bocuse, aos 91 anos, em janeiro de 2018, que o seu restaurante tinha deixado de estar à altura das suas três estrelas. O "papa" da gastronomia francesa contava com a distinção de forma ininterrupta desde 1965.

Esta decisão está, no entanto, envolta em polémica pois trata-se de um símbolo da cozinha tradicional francesa, que perdeu a sua cobiçada terceira estrela.

A aura do chefe foi muito além das fronteiras francesas, graças em particular à criação do Bocuse d'Or, o maior concurso de gastronomia do mundo lançado em 1987, por Paul Bocuse.

"Monsieur Paul", como era carinhosamente conhecido, definia-se como "um seguidor da cozinha tradicional". "Amo a manteiga, o creme de leite, o vinho e não ervilhas cortadas em quatro", afirmou em "Paul Bocuse, le Feu sacré".

"Patético"

Tocar num monumento da culinária francesa, um ano após a perda de uma estrela pelo guia Michelin do restaurante do chefe Marc Veyrat, que se opôs vigorosamente a essa decisão desde então, já tem provocado polémica.