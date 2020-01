Em Lisboa, o pastel de nata também já joga no campeonato vegan

Este janeiro, a capital portuguesa viu abrir as portas da VeganNata, casa que aposta na versão vegan do tradicional pastel de nata.

Lisboa, todo o mês

créditos: VeganNata

Feijoada à transmontana anima mesa de domingo no Palácio Chiado

A feijoada transmontana chega aos domingos à mesa do Palácio Chiado, na capital. A iniciativa que decorre no mês de janeiro promete ser momento de reunião para toda a família.

Lisboa, todo o mês, aos domingos

Em Lisboa, o chá da tarde tem a presença do Chapeleiro Louco de Alice

O imaginário de “Alice no País das Maravilhas” faz-se presente no novo lanche da tarde do Tapas & Tiles, em Lisboa. Um menu inspirado na obra de Lewis Carol e onde não falta a excentricidade de um espumante servido à tarde.

Lisboa, todo o mês

créditos: Lifestyle

Restaurante Izanagi traz ao inverno cinco novos pratos de inspiração japonesa

Quem nunca provou a versão japonesa do hambúrguer ou da sanduiche, tem a oportunidade de o fazer em Lisboa, através das mãos dos chefes de cozinha Daniel Rente e José Barros. A carta de inverno do Izanagi, restaurante inspirado na cozinha nipónica, traz cinco novos pratos e a promessa de conforto à mesa.

Lisboa, todo o mês

Para guardar na agenda de fevereiro

Norte encontra sul em jantar a quatro mãos com os chefes de cozinha Tiago Bonito e Stechemesser

Vila Real de Santo António, no Algarve, vai receber o ciclo gastronómico de “Grand Dinners”, com a presença de chefes de cozinha nacionais e internacionais. O primeiro jantar decorre a 7 e 8 de janeiro e conta com a visita do chefe Tiago Bonito, do restaurante Largo do Paço, em Amarante.

Vila Real de Santo António, 7 e 8 de fevereiro

Tiago Bonito créditos: Jorge Simão

Simplesmente Vinho, o evento que vai juntar no Porto produtores de quatro países

É no Cais Novo, no Porto, que a 21 e 22 de fevereiro se juntam 101 produtores de vinhos de Portugal, Espanha, França e dos Estados Unidos. Isto, numa agenda de eventos que inclui música e exposição de arte.

Porto, 21 e 22 de fevereiro