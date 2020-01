No verão de 2019, as aldeias de Anhões e Luzio, juntaram-se na preparação de uma iniciativa que envolveu ambas as comunidades. Nos campos, a população das aldeias do distrito de Viana do Castelo e a poucos quilómetros da sede de concelho, Monção, plantaram couve-galega, batata, iniciaram a produção de chouriças caseiras e a criação de centenas de galinhas, dezenas de porcos e uma vaca barrosã. Isto, “em ambiente de liberdade, com alimentação natural”, como sublinha a página que anuncia o evento “O Campo em festa”.

Volvido mais de meio ano, a 24 e 25 de janeiro, as duas aldeias apresentam o resultado do seu trabalho conjunto, numa iniciativa que levará à mesa a produção biológica que envolveu adultos, mas também a população escolar do concelho.

A primeira edição do certame agenda a degustação de um grande cozido à portuguesa, servido em travessas e pratos de barro e acompanhado, no local, pela música portuguesa variada e atividades ao ar livre.