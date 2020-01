Chama-se Barista Open a competição que, durante dois dias, põe à prova as competências dos especialistas portugueses na técnica de extrair o café espresso perfeito (espresso com “s” e não um “x”, porque não deve o termo espresso créditos à velocidade da extração, mas sim à pressão). A iniciativa que decorre na fábrica de café Fiamma, em Aveiro (Rua da Boavista), inclui dois desafios, colocados a todos os concorrentes.

A abrir a prova, a 24 e 25 de janeiro, um primeiro momento individual, de 15 minutos, com os concorrentes a prepararem uma dúzia de bebidas tendo como base o café. Em concreto, os participantes terão de preparar quatro cafés espresso, quatro bebidas à base de leite e quatro bebidas de assinatura. Isto perante um júri.

Segue-se uma fase com intervenção do público que provará bebidas de café. Nesta etapa os concorrentes apresentam-se em grupo, em ambiente de Coffee Shop.

"Todos os coffee lovers estão convidados a assistirem a este evento dedicado ao café que decorre num espaço emblemático: entre as linhas de montagem da Fiamma, primeira fábrica de máquinas de café espresso em Portugal", podemos ler na página que anuncia a iniciativa.

As provas decorrem, no sábado, das 09h00 às 20hoo e, no domingo, das 10h00 às 18h00. Para comparecer e degustar as bebidas à prova basta a inscrição no site da organização.

As inscrições para participar neste Barista Open Day podem ser feitas no site da organização.