O Estado italiano nascido em 1861, depois da unificação dos diferentes estados da península itálica e de duas ilhas mediterrânicas, vê no café espresso, uma criação transalpina, uma manifestação da cultura nacional e do modo de estar da sua população.

Sublinhe-se que, contemporânea do nascimento do Estado italiano, a máquina de café espresso, resultou de inúmeros contributos de inventores daquele país bordejado pelo mar Mediterrâneo. Um café com uma personalidade assente no creme à superfície, o que o distingue, e com um complexo código para a sua extração, assim como um complexo ritual social que o acompanha.

O café, a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água, beneficiou do contributo italiano para a sua disseminação.

De acordo com o Consórcio que se propõe apresentar o dossier de candidatura do café espresso a Património Imaterial da Humanidade (em 2015 já havia solicitado a classificação no inventário nacional de bens culturais), mais de 90% dos italianos, em idade adulta, consome habitualmente café em casa e na restauração.