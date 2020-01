Um dos pratos mais adorados pela mesa nacional, a feijoada, dá o mote aos domingos de cozinha portuguesa no Palácio Chiado, em Lisboa. Entre as 12h00 e as 16h00, a feijoada à transmontana é a proposta, confecionada pelo chefe de cozinha Manuel Bóia e a sua equipa.

Um prato onde não vai faltar os sabores que associamos à presente estação do ano, como o pernil, orelha e chispe fumados, os enchidos, a couve-portuguesa, acompanhando por arroz branco.

Palácio Chiado Rua do Alecrim 70, Lisboa Ementa Dadaísta: De segunda a sexta a partier das 19h00. Sábados, domingos e feriados, das 12h00 às 24h00. Preço: 50,00 euros por pessoa. Contactos: Tel.: 210 101 184; E-mail: geral@palaciochiado.pt

A refeição orça os 20,00 euros por pessoa e carece de reserva prévia.