Em Lisboa, o chá da tarde tem a presença do Chapeleiro Louco de Alice

Em 1865 o britânico Lewis Carol levava a livro a história que mereceu a intemporalidade. Nela, a jovem Alice, a eterna menina, deambula num mundo caótico, faz-se gigante e criatura minúscula, cruza-se com personagens excêntricos. E tudo isto porque, em certa tarde, aborrecida, lançou-se em perseguição do coelho branco.

Para que não haja aborrecimentos à mesa, o Tapas & Tiles, bar e café inserido no Lisbon Marriott Hotel, propõe-nos uma revisitação de “Alice no País das Maravilhas”, através do menu “Wonderland Tea”. Um chá da tarde que apresenta uma seleção de salgados, sanduiches e doces acompanhados de chás à escolha. A proposta base orça os 32,00 euros, o “wonderland smoothie” 35,00 euros e se acompanhado de espumante, os 38,00 euros.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Contacto: Tel. 21 723 5400

No menu servido entre as 12h00 e as 19h00 não falta, sequer, animação, com detalhes temáticos como o Gato de Cheshire.