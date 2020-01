A Fogaça de Palmela tem honras de abertura do programa para 2019 da iniciativa “Palmela, Experiências com Sabor!”. Desta forma, nos fins de semana de 17 a 19 e de 24 a 26 de janeiro, aquele bolo, historicamente associado às festas de Santo Amaro, vai inspirar as ementas de 14 restaurantes do concelho.

Sugestões que nos pratos principais incidem, principalmente, no casamento da fogaça com o bacalhau (ex. bacalhau com crosta de fogaça). Nas sobremesas as propostas são várias. Como exemplo, as peras com moscatel em cama de fogaça, o cheesecake de frutos vermelhos com base de Fogaça de Palmela.

A 25 de janeiro, às 10h00, o doceiro Nuno Gil, da Confraria Gastronómica de Palmela orienta um workshop sobre Fogaça de Palmela. A participação na atividade implica a inscrição prévia, através do e-mail turismo@cm-palmela.pt ou telefone 212 336 668.