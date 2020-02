Por décadas a tradição perdeu-se em Palmela. Atualmente, recupera-se para o 15 de janeiro, a Bênção das Fogaças. Uma prática em torno de um bolo que, de base, traz um dos alimentos mais intimamente ligado à cultura de mesa humana, o pão. No caso presente, a massa de pão, à qual se juntam elementos doces.

Há alguns anos, Nuno Gil, doceiro em Palmela e detentor da Confeitaria São Julião, começou a recolher, junto da população com mais idade da vila, informação sobre o culto das fogaças. Ligado à Confraria Gastronómica de Palmela, o chefe de pastelaria que nos últimos anos tem reabilitado para a doçaria local produtos do concelho, intercedeu junto do padre. Com a autorização da paróquia e a participação do município local, o 15 de janeiro voltou a ser de festa em torno da fogaça e de partilha dos labores de confecionar este bolo.

Tudo tem o seu porquê. No caso da Fogaça de Palmela, há uma razão de fundo para vermos citada nesta história o padre. É o próprio Nuno Gil que nos revela as raízes deste doce local. Isto, no decorrer de um workshop de fogaças na Casa Mãe da Rota dos Vinhos de Palmela. Em torno da bancada, dispõem-se mais de duas dezenas de participantes. A próxima hora traz, literalmente, uma atividade com as mãos na massa. Dá luta fazer a fogaça. Especialmente quando prescindimos do conforto do robô de cozinha e, a golpe de mãos, laboramos na massa até obtermos a consistência certa. Antes de nos determos na receita, ouçamos o doceiro e a sua explicação para a ligação da fogaça ao mês de janeiro.

A massa deve apresentar uma boa consistência.

“Os mais antigos contam que se faziam as fogaças a 15 de janeiro, associadas às promessas a Santo Amaro [século VI d.C.]. Nas origens, as fogaças assumiam configurações diferentes das atuais [hoje encontramos, por exemplo, as ameias do castelo de Palmela]. Estavam associadas a promessas para recuperação de órgãos do corpo. A forma do bolo podia ser a de uma mão, de um pé, do coração. No caso dos membros, há que pensar que numa sociedade agrícola, a força de trabalho estava nos braços, nas pernas, nas mãos. Os animais também eram objeto de promessas. Estes coabitavam na mesma casa com as pessoas, e constituíam, também, fonte de sustento. Também vamos encontrar fogaças em forma de cacho de uvas. Porque a apanha da uva era lucrativa”, sublinha Nuno Gil.

A massa para a fogaça: 500 gramas de massa de pão, o sumo de duas laranjas, a raspa de uma laranja, 500 gramas de açúcar amarelo, dois ovos [um outro, para pincelar as fogaças], um cálice de aguardente, 125 gramas de banha, 1,200 quilos de farinha, 30 gramas de canela em pó e perto de 50 gramas de erva-doce

Em torno da bênção das fogaças havia todo um ritual local. “No dia 14 de janeiro, pedia-se a massa do pão aos padeiros. No dia seguinte iam-se cozer as fogaças ao forno do padeiro, ainda quente, depois de cozido o pão da manhã. Mais tarde, no mesmo dia, a população levava as fogaças em cestos de verga, envoltas em panos bordados, para a Igreja, onde o padre lhes concedia a bênção. Fogaças que eram, depois, leiloadas nas festas populares, com o valor arrecadado a reverter para o culto a Santo Amaro”.