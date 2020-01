O Japão, conhecido no Ocidente pelo seu sushi e outros pratos delicados e minimalistas, é também responsável por uma cozinha reconfortante, como taças de ramen e pratos de tempura frita crocante. Mas não só. A inspiração na chamada street food do Império do Sol Nascente tem no nosso país dois admiradores, os chefes de cozinha Daniel Rente e José Barros. Ambos, ao leme da cozinha do Izanagi, propõem-nos, agora, um quinteto de novos pratos.

Nas propostas para a carta de inverno do Izanagi estão, por exemplo, a versão japonesa do hambúrguer e da sanduiche, nomeadamente o “Ebi Burger”, hambúrguer de novilho, camarão, maionese de yusu, aipo, maçã, batatas fritas, assim como carne e marisco (11,00 euros) e o katsu sando, a sanduíche japonesa de porco crocante com coleslaw e miso shiru (6,25 euros).

IZANAGI Doca de Santo Amaro, armazém 0, Alcântara, Lisboa Horário: Aberto todos os dias, das 12h30 às 23h30 Contacto: Tel. 910 851 920

Ainda em destaque o Buta Ramen, os noodles japoneses em caldo aromatizado com barriga de porco, ovo e cebolo (12,00 euros), o gyudon, carne de vaca estufada com ovo escalfado, arroz gohan e miso shiru (9,50 euros) e o katsuju, panado de porco, tentsuy, ovo e cebolada japonesa, arroz gohan e miso shiru (9,50 euros) .