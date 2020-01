A alusão do nome do restaurante à natureza da sua carta é óbvia. Bovine, de bovino, ou seja, carnes de raças graúdas, numa casa que nos propõe uma carta com diferentes cortes (sete, mais precisamente) com autoria do chefe de cozinha Telmo Frias e do subchefe Diogo Carvalho.

No menu de inverno do restaurante instalado no Cais do Sodré, não muito longe da rua cor-de-rosa, destaque para as entradas de autor como os croquetes Bovine servidos com mostarda verde, camarão black tiger panado ou os tacos de chichos de vitela, por exemplo. Para partilhas à mesa, o menu sugere diversas tábuas de queijos e enchidos tradicionais.

É, contudo, a carne a estrela do cardápio com destaque para sete cortes, entre eles o Entrecôte, T-Bone com 21 dias de maturação e Chuletón.

Um elenco à mesa que não exclui outras sugestões, ainda nas carnes, como a barriga de leitão cozinhada a baixa temperatura, o arroz de bacalhau e um arroz cremoso de cogumelos, este último uma opção vegan.