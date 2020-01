O ano novo chinês chega a 25 de janeiro, data em que o Rato passa a comandar. Segundo as tradições chinesas, esperam-se novas oportunidades, concretização de objetivos, crescimento profissional e muita riqueza.

Ainda que Portugal esteja geograficamente longe, é possível, um pouco por todo o lado, descobrir as tradições e viver a cultura chinesa nesta data. E, claro, a gastronomia não pode faltar. Por isso, o The Old House preparou uma experiência única para o almoço e jantar dos dias 24 e 25 de janeiro, no seu restaurante de Lisboa, no Parque das Nações.

Para além de um menu especial preparado pelo chef Xie-Zhi-Gang, há ainda espetáculos de máscaras e demonstrações da cerimónia do chá com base na cultura da província de Sichuan. Todos os ingredientes do menu foram pensados para proporcionar abundância e prosperidade neste novo ano.

Para entrada, mariscos e camarão salteados, para trazer fortuna, e as famosas gyozas, um recheio de carne moída ou legumes dentro de um fino invólucro de massa. O prato principal consiste num peixe servido inteiro com muito molho picante e diversas iguarias.

Para os chineses, comer peixe nesta noite significa abundância ao longo de todo o ano, com muita comida na mesa e dinheiro. Finalmente, para sobremesa, um sugestivo União Perfeita, um bolo frito com calda de chocolate.