Com a oitava edição, o Simplesmente Vinho, propõe a prova de centenas de referências, assim como petiscos entregues a três chefes de cozinha, da Oficina dos Rissóis, Delicatum e Carvão.

O evento que decorre à beira do Rio Douro, agenda um jantar pop-up para dia 21 com a mesa entregue ao chefe de cozinha Leopoldo Calhau.

Na página do Simplesmente Vinho é possível acompanhar as novidades do evento, o perfil de todos os produtores convidados, assim como o programa de música que acompanha os dois dias de festa. A iniciativa que apresenta uma exposição de arte, tem um dos pontos altos nos concertos que encerram a agenda diária.

O ingresso no evento orça os 20,00 euros, o que inclui o copo oficial para as provas, assim como a participação nestas. O consumo de petiscos fica entre os 3,00 e os 5,00 euros.