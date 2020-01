Aconchego Carioca, o restaurante pop-up que está até março no Bairro do Avillez

É a “transbordar brasilidade” que até meados de março deste ano o coração de Lisboa vive a cozinha do Aconchego Carioca, casa situada no Rio de Janeiro e que visita a capital portuguesa para trazer alguns dos seus pratos mais emblemáticos.

O anfitrião desta embaixada da cozinha brasileira é o espaço Bairro do Avillez, mais concretamente as amplas varandas interiores da casa gerida pelo chefe de cozinha com duas estrelas Michelin, José Avillez.

A comandar a cozinha do Aconchego Carioca está Kátia Barbosa, jurada com Avillez no concurso "Mestre do Sabor da Globo", autodidata nas lides culinárias e uma das referências da cozinha popular brasileira, com quatro espaços de restauração no Rio de Janeiro.

Em duo com Kátia (katita, para os mais chegados), está a filha e parceira culinária, a chefe de cozinha Bianca Barbosa, até porque “comida é afeto”, como nos recorda um dos lemas do restaurante.

créditos: Grupo José Avillez

À mesa e por tempo limitado chega um menu fixo, o “Aconchego Carioca”. De terça-feira a sábado, a carta percorre pratos da cozinha popular brasileira, assim como pratos que tornaram célebre o restaurante da chefe Kátia Barbosa. Para além das comidas do outro lado do Atlântico, o espaço pop-up conta com um bar de cocktails de caipirinha.