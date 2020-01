A nova carta de inverno do restaurante Ânfora, situado frente à Torre de Belém, reflete as paixões culinárias da equipa responsável pela cozinha que, para além das sugestões à la carte, propõe dois menus de degustação: “O mais português de Portugal”, com uma seleção de seis pratos e o “Portugal no nundo”, com nove pratos, dedicado às descobertas portuguesas pelos quatro cantos do mundo.

Para iniciar as propostas à mesa, as ementas propõem pratos com nomes sugestivos: “Porque não picar primeiro?!”, a que se seguem sugestões de entradas no “começo por aqui”, com destaque para a Alheira de Mirandela, com espargos verdes e ovo a baixa temperatura e a Maçã Bravo de Esmolfe, em Moscatel roxo de Setúbal e morcela salteada.

Para pratos principais, conta-se com seleção de quatro pratos de peixe em “no rio e no mar sou feliz”, onde o bacalhau corado, com puré de grão e legumes baby glaceados se evidência. Pode-se igualmente optar pelas propostas de “no pasto com paixão”, onde se encontra, por exemplo, o borrego, numa crosta de caju e azeitona verde com creme de castanhas assadas, bem como, as opções vegetarianas em “a horta está logo ali à mão”.

Maçã Bravo de Esmolfe. créditos: Luis Ferraz / Palacio Governador

Para terminar, “e uma sobremesa porque não?!”. Há algumas novidades como a carola, cremosa e leve sabor a citrinos da estação, mas também a proposta que nesta carta se mantém, o Pastel de Nata, do nosso governador.

Restaurante Ânfora Hotel Palácio do Governador, R. Bartolomeu Dias 117, Lisboa Horário: Das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30. Contactos: Tel. 212 467 800; E-mail palaciodogovernador@nauhotels.com

No que toca a vinhos, os casamentos destes com os pratos incluem sugestões como “Portugal harmonioso” (40,00 euros), com uma seleção de vinhos de Lisboa, Setúbal, Douro e Beira, e “harmonias da nossa terra” (70,00 euros), com néctares de Setúbal, Alentejo (duas referências), Douro (duas referências) e Madeira.

O preço médio da refeição no menu à la Carte ronda os 30,00 euros por pessoa. A degustação “o mais português de Portugal”, orça os 60,00 euros, enquanto que a degustação o “Portugal no mundo” fica nos 105,00 euros.