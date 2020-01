Sabe a petisco a nova carta da Casa de Pasto da Palmeira

Em plena Foz do Douro, debruçada no rio Douro, a Casa de Pasto da Palmeira, aposta numa mesa petisqueira. Na estreia da nova carta, o registo de pratinhos mantém-se embora com uma oferta mais alargada.

Diretamente do bar e "quando houver" será possível pedir queijos e enchidos (entre os 5,00 euros e os 13,00 euros) e acompanhar com compota de abóbora ou cebola (1,00 euros). Ainda no que respeita aos entreténs de boca, a carta sugere os curados caseiros de salmão (9,00 euros), bolinhos de bacalhau (3,00 euros), gaspacho (4,5 euros), costeleta de sardinha (3,00 euros) e croquetes de rabo de boi (3,00 euros). Já diretamente da cozinha, a destacar os ovos verdes de alheira (6,00 euros) e as batatas dos rojões com ovo estrelado (6,00 euros). Na secção de peixes, a sugestão da casa recai sobre o pica-pau de atum (9,00 euros), o cevadotto de gambas e tamboril (9,00 euros) e a maionese de pescada e camarão (9,00 euros). Continuar a ler Nas carnes, por sua vez, referira-se o rabo de boi com feijocada (12,00 euros) e a açorda de perdiz em pão (12,00 euros). Apesar de se manter fiel a alguns doces da carta anterior - a pedido expresso dos clientes - a Casa de Pasto da Palmeira adicionou dois novos doces à categoria de sobremesas: o doce d'avó, composto por gelado, doce de ovos e natas (5,00 euros) e maçã, caramelo de canela e amarguinha (5,00 euros). Casa de Pasto da Palmeira Rua do Passeio Alegre 450, Porto Horário: De segunda a domingo, das 12h00 à 24h00 Contacto: Tel. 911 074 336 Outra novidade da Casa de Pasto da Palmeira é que o restaurante passou recentemente a aceitar reservas durante a semana, através do número +351 226 168 244.