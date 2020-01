Dos 40 aos 50%, assim são os saldos nas cartas de restaurantes de Lisboa, Porto e Cascais

Para sobremesa, as opções recaem no Fondant de chocolate branco e coração de framboesa ou o Bolo mousse de chocolate com gelado de coco e telha de amêndoa.

créditos: Olivier

Já os restaurantes do Grupo Olivier em Lisboa, Porto e Cascais, propõem um desconto de 40%, isto no Olivier Avenida, KOB (Lisboa e Porto), Guilty (Avenida, Parque das Nações e Porto), Yakuza (First Floor e Cascais) e o SEEN.

Olivier Avenida, serve inspiração mediterrânica a todas as refeições, até ao brunch. No Guilty é possível encontrar hambúrgueres, para além das pizzas, massas e sobremesas.

No KOB, a viagem faz-se pelo mundo das carnes maturadas do Japão à Austrália. O Ocidente e o Oriente fundem-se ao paladar no Yakuza First Floor com vista para um jardim japonês.

No The Fork é possível descobrir e reservar mais de 80 mil restaurantes na Europa, na América Latina e na Austrália Em Portugal, a aplicação reúne atualmente mais de 2.500 restaurantes, dos quais, mais de 500 com descontos de 30%, 40% e 50% durante todo o ano.