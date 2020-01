Com uma mesa redonda de 12 lugares e mais seis lugares na mesa do chefe, dentro da cozinha, o restaurante oferece um menu de degustação de dez momentos, cinco dias por semana (de quinta à segunda-feira). Uma equipa de três jovens chefes de Lisboa, Bilbao e Rio de Janeiro criará uma experiência para os convidados, utilizando ingredientes portugueses provenientes de uma comunidade de produtores da região de Lisboa.

Uma biblioteca de vinhos, com uma seleção dos melhores vinhos orgânicos, feitos por produtores nacionais e internacionais, uma montra da comunidade de produtores, distribuidores, bares e lojas de vinho do país, ocupa uma das paredes do lounge.

A equipa de chefes: Micael Duarte (ex Prado e Taberna do Mercado) Iñaki Bolumburu (ex Nerua e Noma), Mariana Schmidt (ex-Laisai e Mugaritz), e Edgar Bettencourt (ex Feitoria) é liderada por Patrícia Pombo (Project Manager & Sommelier, ex Ona at the Beach), que na sala conta com Nora Garberson (Service manager, ex ONA Basel). O menu conta, também, com wine pairing e cocktails, criados pela jovem mixologista, Constança Cordeiro (Toca da Raposa), feitos com ingredientes sazonais, de preferência encontrados na floresta.

“Com The Museum vamos mais uma vez dar aos jovens chefes e sommeliers uma plataforma para desenvolver a sua criatividade, e dar a conhecer os produtores locais”, partilha Patrícia Pombo, responsável pelo projeto em Lisboa.

Criado por Luca Pronzato em 2019, a Ona oferece um novo conceito para restaurantes. Após uma carreira em restaurantes como o Noma em Copenhaga, Luca arriscou e apostou em jovens chefes talentosos para montar uma equipa capaz de criar experiências efémeras de fine dining, mundo fora.

A Ona já abriu quatro pop-ups: Ona at the Beach na Costa de Caparica, Basel on Fire na Suíça, L’Appart em Paris e Ona Zermatt, at the rex, em Zermatt. Cada pop-up é criado à medida pela equipa da Ona.

As marcações são obrigatórias e poderão ser feitas aqui.