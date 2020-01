O roteiro tem tradição e, anualmente, leva a festa da cozinha regional aos concelhos do norte de Portugal, destacando os pratos mais emblemáticos. Desta forma, de 3 a 5 de janeiro, a jornada culinária apresenta, nos restaurantes de Peso da Régua, as Tripas com arroz branco a casar com o vinho branco e fazendo do Leite-creme a sobremesa de eleição.

Ainda no primeiro mês deste 2020, os fins de semana gastronómicos percorrem o concelho de Amarante, de 10 a 12, com os cogumelos, o Cabrito assado e as Lérias, um doce conventual. Segue-se no calendário o concelho transmontano de Montalegre, no planalto de Barroso (24 a 26 de janeiro), onde não faltará o tradicional cozido com as carnes e enchidos locais. Para fim de refeição, a vez às Rabanadas de mel.

Ainda em Trás-os-Montes, o fim de semana de 24 a 26 de janeiro, parte à descoberta dos sabores de Chaves, com o afamado pastel de carnes do concelho, os presuntos e a Feijoada à Transmontana. Para sobremesa, uma vez mais, as Rabanadas.