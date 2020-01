São os pesos-pesados da gastronomia nacional e internacional. Reinventam a cozinha, encontram-lhe novos caminhos e soluções. São também ativistas de causas sociais, ambientais, inspiram tendências, tornaram-se as estrelas de rock deste início de século XXI. Não obstante todos os atributos que lhes possamos somar, os chefes de cozinha são humanos. Erram, irritam-se e desafiam-se.

Nos últimos anos, o jornalista Nelson Marques, sentou-se à conversa com nomes maiores da cozinha mundial. Na escrita do jornalista do Expresso, perpassam as vozes de Anthony Bourdain, Massimo Bottura, Alain Ducasse, Ljubomir Stanisic, José Avillez, Andoni Luis Aduriz, Alex Atala, Vítor Sobral, Nuno Mendes, Hans Neuner. Nelson coligiu as demoradas conversas que manteve com estes cozinheiros maiores, num livro que entregou recentemente aos escaparates. “Chefs sem Reservas”. revela-nos que há vida para lá das jalecas.

É essa vida que revelamos nesta conversa.

Nelson Marques, o jornalista autor do livro "Chefs sem Reservas". créditos: Diana Tinoco

A capa de um livro também dialoga connosco. No caso deste “Chefes sem Reservas” a imagem escolhida para ilustrar a capa é a de um prato partido. Há uma mensagem implícita?

Sim. Tive com a editora longos debates sobre a capa. Houve, provavelmente, pelo menos, 12 versões de capa para chegarmos a este resultado final. Um processo que incluiu, inicialmente, capas com uns pratos de alta cozinha, muito bonitos, mas que podiam transmitir a mensagem de que estaríamos perante um livro de receitas. E, não era, e não é, essa a mensagem a passar. Houve, ainda, um projeto de capa que incluía a imagem de um cutelo e de uma faca. Muito provocadora, mas não estava totalmente convencido.

Certo dia, acordo às quatro da manhã e, eureka, vou sugerir para capa um prato partido. Isto porque, como referi, queria desconstruir a ideia de um livro de receitas, mas também trazer o outro lado da vida dos chefes de cozinha que entrevistei. Mostrar imperfeições, angústias, erros, mas também as alegrias, conquistas e sucessos. Há estes dois lados, que nem sempre perpassam para o público.

Não obstante, a editora ainda não era favorável à ideia. Perante as duas capas, fiz uma sondagem a 60 pessoas e, no final, deu um empate. Pensei, “bom qualquer uma das duas estará bem”. Entretanto, recordei as palavras de Andoni Luis Aduriz [chefe de cozinha do restaurante Mugaritz]: “quando tens um restaurante onde vão pessoas de 60 nacionalidades, a quem é que tu agradas? A tua preocupação não pode ser a de agradar a toda a gente. Em última análise é a ti que tens de agradar”. Segui a minha intuição e o conselho do Andoni. Com a concordância da editora acabei por seguir a capa que estava no meu coração.

Todos nós gostávamos um pouco de ser o Bourdain. A sua morte deixou-nos um vazio.

O Nelson, ao escolher para o seu livro o título “Sem Reservas”, quis homenagear um homem que entrevistou e que já não se encontra fisicamente entre nós, o norte-americano Anthony Bourdain?

Este livro começou por ser um projeto que tinha um nome de código: "à mesa com os chefes". Sempre soube que não seria esse o título, embora até quase ao fim do processo de feitura da obra, foi o nome que prevaleceu. A última parte que escrevi foi a introdução. Há um momento em que estou a escrever e abordo uma história sobre o Hans Neuner [chefe de cozinha do restaurante Ocean], tendo escrito algo do género: “aqui vai encontrar os chefes despidos da sua jaqueta, a revelarem as suas cicatrizes e a mostrarem as suas feridas sem reservas”. E penso, “é isto, é este o espírito do livro”. E ocorre-me, intitular o livro “Sem Reservas”. Ato contínuo, penso, “isto é muito colado ao Bourdain” [o norte-americano encabeçava a série “No Reservations”].

Provavelmente a influência estava lá, não foi intencional. Para enquadrar, explico na introdução da obra como cheguei ao título e depois acabo por o assumir, porque o livro na altura já era dedicado ao Bourdain. É dele o primeiro capítulo. A primeira entrevista do percurso que desemboca no livro decorreu há largos anos com o Anthony. Acaba por ser uma presença marcante e que está em todos nós. Todos nós gostávamos um pouco de ser o Bourdain. A sua morte deixou-nos um vazio. Logo, se se assumir que o título foi influenciado pelo Bourdain, que assim seja. Eu diria que é uma homenagem de forma subliminar.

Aliás, sem reservas, pode dar-nos grande abertura, como também nos pode dar falta de disponibilidade. No caso vertente, encontrou essa abertura por parte destes chefes de cozinha de topo?

Na maior parte destes restaurantes, tens de estar meses para conseguir a reserva. Dou como exemplo a viagem que fiz a Itália, para entrevistar o Massimo Bottura [chefe de cozinha da Osteria Francescana]. Na altura, passei um dia inteiro com Bottura e, mesmo marcando com três meses de antecedência, não consegui comer no seu restaurante. Mas, assumindo o trocadilho, o que o livro preponderantemente nos traz é o segundo aspeto que referiu. Nas conversas, procurei que os chefes se abrissem. Isto, ao ponto de mostrarem muitas das camadas que os constituem, como é apanágio do ser humano. Não temos apenas uma dimensão.

Anthony Bourdain, o chefe de cozinha que se tornou ativista de causas mundiais. Um dos entrevistados no livro de Nelson Marques.

Como o Nelson refere no livro, manteve conversas de quatro a cinco horas com homens que, publicamente, assumem um papel, são estrelas, de quem esperamos uma determinada reação. Sentiu que é um guião público para não defraudar expetativas?

Atualmente, estes chefes são uma espécie de estrelas de rock e as pessoas estão à espera de um certo comportamento, de um papel que, por vezes, se faz com dificuldade por parte destes homens e mulheres. Mas, ao passares todas estas horas com estas personalidades, que te revelam mais do que aquilo que mostram publicamente, permite-te, de certa forma, chegar ao outro lado. Sentes esse substrato nas pessoas. Naturalmente, quando te propões esta abordagem, a tua missão é que os visados quase se esqueçam de que estão a falar com um jornalista.

Dou, novamente, o exemplo com o Bottura. Quando lhe entrei pela casa dentro, logo aí mudou toda a dinâmica. A entrevista iria decorrer no escritório, com tempo marcado, uma hora e trinta minutos, antes do almoço. Quando cheguei, esperei um pouco e a assessora diz-me: “mudança de planos, vou levá-lo à casa de campo do Bottura”. A dinâmica muda e a ideia da persona publica não existe mais. Pode existir durante cinco ou dez minutos. Entras na casa do Bottura, vez a coleção de discos, de arte contemporânea, conversas descontraidamente. A dada altura aparece a mulher, depois a arquiteta e Bottura diz-me, “bom esta é a minha primeira namorada de infância e hoje é arquiteta dos meus projetos”. Pergunto-me como é que um homem com a vida deste chefe, uma rock star, que tem no telemóvel os números os contactos de Obama e do Papa, mantém os pés assentes na terra. Perguntei-lhe se o facto de ter um filho com um problema cognitivo o ajuda a manter os pés na terra. Ele diz-me, “vai lá à escola e vê como mantenho os pés no chão e eu fui”. Ou seja, uma dinâmica muito diferente de uma entrevista fechada num escritório.

Não podes ter um grande prato sem teres grandes ingredientes e não podes ter grandes ingredientes se não cuidares o produtor. Durante anos descurámos isto.

Em relação aos chefes de cozinha portugueses o Nelson sentiu esta abertura?

Onde mais o senti foi com o José Avillez [restaurante Alma] porque, justiça lhe seja feita, é o chefe português de maior sucesso. Este é um facto que ninguém conseguirá refutar. É, também, e isto não tem nenhum juízo de apreciação implícito, o chefe com a máquina mediática mais bem montada. É uma pessoa que está muito treinada. Para um jornalista é um desafio muito grande, porque tudo o que ele diz é muito pensado. Mas, nós vamos para uma conversa de duas horas e meias que se prolonga para quatro horas e meia e a dada altura, o José já me fala da morte do pai, de psicanálise, aspetos privados, como o fato das longas jornadas de trabalho em Lisboa e de como isso pesava na relação com os filhos. A certa altura, deixa de fazer o programa na rádio para, pelo menos, da parte da manhã, poder estar com os filhos. Acabei por sentir que havia uma conversa de confidência. É uma conquista.