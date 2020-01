O exotismo da fauna e da flora selvagens inspira o mural que a artista Henriette Arcelin executou no interior do novo restaurante da rua Mouzinho da Silveira, em Lisboa. Uma obra que se acomoda ao conceito do Selllva (assim mesmo, com a vogal em trio, assemelhando-se a garras), casa com capacidade para 110 comensais, distribuídos entre o interior e a esplanada, em ambiente de tons quentes e apontamentos naturais.

Como ponto de partida para o restaurante com a assinatura do Atelier Anahory Almeida, a escolha de fornecedores locais, a fuga aos alimentos processados e aos açúcares refinados. Ponto segundo, nesta Selllva não há fusos horários. Por isso mesmo, o menu “Jet Lag” apresenta clássicos a qualquer hora, como a taça de açaí, panquecas com Nutella do Selllva e frutos vermelhos ou panquecas de ricotta com banana e maple syrup.