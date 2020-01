No verão de 2019, Lisboa ganhava o primo mais novo do nosso tão desejado pastel de nata. A Pastelaria Batalha apresentava o bolo em versão vegan, garantindo ser “ideal para intolerantes à lactose e tem 50% menos de açúcar, mas com um sabor extremamente próximo ao pastel tradicional”, como noticiávamos aqui. Agora, este 15 de janeiro, a VeganNata, no bairro de Campo de Ourique, também na capital, investe no campeonato dos bolos vegan e apresenta-nos a sua versão do emblemático pastel.

De acordo com a equipa responsável pela VeganNata, casa com fabrico próprio, a “iguaria tão tipicamente portuguesa, não leva qualquer produto de origem animal é isenta de lactose e promete ser tão saborosa quanto os pastéis de nata tradicionais”. Face a estes, “o teor de açúcar também foi reduzido”, sublinha a mesma fonte. A receita, de acordo com a VeganNata, foi “elaborada pela nutricionista Rita dos Santos”.