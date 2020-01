Os “Spicy Days” no restaurante Zambeze são dedicados aos amantes dos pratos intensos e apurados. Desta forma, duas das propostas mais ardentes desta casa lisboeta, estão por estes dias com “10% de desconto”, como informa o estabelecimento na sua página no Facebook.

A dupla escolhida para celebrar o Dia Internacional da Comida Picante é o Camarão à Laurentina e o Frango à Zambeziana.

Quem quiser espraiar os apetites à mesa para outros sabores, conta, por exemplo, com o camarão com quiabos e leite de coco, o arroz de polvo, a tranche de peixe em leite de coco ou o camarão tigre à moçambicana. Nas carnes, o arroz de cabrito com castanhas e os lombinhos de porco com castanhas, bacon e cogumelos, também fazem o prato.

Uma carta eclética que faz o casamento algo surpreendente entre a cozinha beirã e os sabores moçambicanos.