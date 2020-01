Gostamos de apimentar, não só as relações como aquilo que comemos. Certo é que a humanidade não passa sem o picante, tomemos a palavra no seu jeito brincalhão, ou literalmente, quando a ardência toca na comida e incentiva as papilas gustativas a batalhar. Aqui, o que lhe pedimos não é uma batalha, antes uma brincadeira. Um quiz em 10 perguntas com picante.

