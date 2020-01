O “ouro vermelho” das especiarias vai chegar à mesa do restaurante Akla

De cor e sabor igualmente fortes, o açafrão chega à ementa do Akla, restaurante do InterContinental Lisbon, em harmonia com o novo conceito associado à cozinha da casa, o seagan, que casa o veganismo vegan com produtos do mar, o que inclui uma larga seleção de algas.

Com base na especiaria extraída dos filamentos da flor da planta do açafrão, a dupla de chefes de cozinha irá preparar e servir um risotto de camarão com açafrão, cogumelos, mini courgete e beringela. Esta criação dos chefes Eddy Melo e Sarah Maraval estará disponível de segunda a sexta, ao almoço, como opção do menu executivo que, por 16,50 euros por pessoa, inclui uma entrada, um prato, uma sobremesa e café.

créditos: Akla

Entretanto, o prato de homenagem ao açafrão será apresentado em live cooking quarta-feira, dia 22.

AKLA InterContinental Lisbon Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: Tel. 218 818 700; E-mail akla.restaurante@ihg.com

Esta jornada gastronómica dedicada ao açafrão nasce de uma parceria com O Lagar do Clavijo, empresa portuguesa especializada, e exclusivamente dedicada à produção e comercialização de Crocus Sativus - planta da família das Iridáceas - com certificado biológico.