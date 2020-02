O Lisbon Coffee Fest surgiu com a ideia de promover a cultura do café e de reunir tanto os que gostam e trabalham com café, como também todos aqueles que querem aprender mais sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo.

Nesta lógica, depois de uma primeira edição da iniciativa em 2019 e que juntou seis mil visitantes, o evento regressa à LX Factory para repetir a fórmula. Assim, de 20 a 21 de março, a segunda edição, não só propõe a degustação de cafés em diferentes formatos de bebida, como convida à participação de workshops, palestras, demonstrações e programas de música.

Durante o festival haverá ainda o sexto "Campeonato Nacional de Baristas", onde o vencedor representará Portugal no World Barista Championship, no ano seguinte, bem como o "Concurso do Expresso Perfeito", com as marcas detentoras do selo Portuguese Coffee a participarem. Será selecionado o melhor espresso português por um júri independente.

Tal como no ano transato, momento em que foram servidos 23 mil cafés, também este 2020, o Lisbon Coffee Fest chega com preocupações ambientais. “Em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, as borras de café serão encaminhadas para a Estação de Tratamento e Valorização Orgânica da Valorsul. Nesta unidade, serão tratadas e transformadas em corretivo agrícola orgânico, sem aditivos químicos, para utilização na agricultura e jardinagem”, informa a organização, a Associação Industrial e Comercial do Café.

Ainda numa lógica de sustentabilidade ambiental, “os copos oficiais do festival, assim como as palhinhas, serão também 100% recicláveis”, informa a mesma fonte.

Recorde-se que em 2019 o festival contou com a presença de 49 marcas, representativas de 90% do mercado nacional, e nos seus dois palcos realizaram-se concertos, workshops e palestras dedicadas ao café, e ainda o Campeonato Nacional de Baristas, que elegeu o representante de Portugal no exterior.

Os bilhetes têm um custo de 5,00 euros (crianças até aos 12 anos não pagam) e estão à venda na loja online da Ticketline e nos pontos de venda habituais. Haverá ainda um bilhete com um custo de 9,00 euros, que contempla um "kit Lisbon Coffee Fest" composto por um saco, um avental, uma caneca e o livro “Portuguese Coffee”.