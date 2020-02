O lisboeta Time Out Market tem dois novos inquilinos

Desde julho de 2019 que a Tartine se apresenta no food hall do Time Out Market, em Lisboa. Agora, com o novo ano, a mesma marca junta ao portefólio uma novidade e novo conceito, o Café Tartine, um espaço mais tranquilo e reservado.

Das 10h00 às 23h00 será possível beber um café e todas as suas variantes, o que inclui o tão luso galão ou alternativas com leites vegetais, assim como taças de iogurte bio com granola caseira, tosta mista e pastelaria vária.

O espaço está aberto diariamente e há disponibilidade para 25 pessoas sentadas.

créditos: Time Out Market

A outra novidade no Time Out Market é a abertura da geladaria artesanal Gelato Davvero, de Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli, dois amigos italianos que lançaram este projeto em 2015 e que oferecem uma gama de gelados para todos os gostos, confecionados com fruta, leite e nata, sem corantes nem conservantes.

Com uma oferta de 20 sabores fixos e quatro rotativos, na nova geladaria do mercado será possível encontrar os best-sellers, entre os quais ricotta e nozes, manjericão, caramelo salgado, a avelã ou a nata, como também os clássicos chocolate e morango, todos eles servidos com espátula e nata batida por cima.

Também as taças mais conhecidas como banana split ou a taça Primavera, as sobremesas tiramisu e brownie, que se pode misturar com o gelado, o affogato, encontra-se disponíveis no novo espaço.