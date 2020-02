Henrique Sá Pessoa, um chefe de cozinha em “Comtradição” no seu novo programa de televisão

No programa, que é uma dedicatória à gastronomia tradicional portuguesa, Henrique Sá Pessoa reinventa algumas das maiores referências culinárias nacionais. Uma viagem, em 22 episódios, por todos os distritos do continente e ilhas e que incluem, à mesa, pratos como Bacalhau à Zé do Pipo, Choco frito, Cozido à portuguesa, Sopa da pedra, Sopa de cação, Cataplana, Arroz de polvo, Cabrito assado, Toucinho do céu, Torta de Viana ou Arroz doce de cesto.

Contas feitas, Sá Pessoa reinterpreta mais de 60 receitas de uma forma simples e acessível, mas sem esquecer a apresentação dos pratos.

Para Henrique Sá Pessoa, “o Comtradição foi, sem dúvida, um dos programas que mais gozo me deu fazer. Tive oportunidade de ‘revisitar’ alguns dos clássicos da nossa cozinha tradicional, dando-lhes o meu toque pessoal, respeitando os ingredientes, mas tornando as receitas mais atuais e fáceis de executar em casa. Somos um país abençoado pelas nossas tradições históricas e culturais, e no que toca a gastronomia temos um receituário riquíssimo que nos diferencia de qualquer outro. Será um programa diferente dos programas atualmente em cartaz, e espero que esta partilha pessoal inspire as pessoas a voltar às raízes e a inspirarem-se na nossa gastronomia, brincando e ´manipulando` a tradição com resultados deliciosos”.