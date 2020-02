Na cozinha japonesa do mestre Paulo Morais vive sensibilidade e bom senso

Paulo Morais faz das palavras que tece nesta conversa um fluir tão sereno como os gestos que emprega na preparação dos seus pratos. Descrição e delicadeza viajam ao sabor do menu japonês Kaiseki que prepara. Uma versão vegetariana dos menus de degustação mensais que o chefe de cozinha apresenta no restaurante Kanazawa, porta número 3 da Rua Damião de Góis, em Algés. Nas mãos de Paulo Morais, com 30 anos de carreira, também coabita a técnica, muita. Sobre a bancada de preparação dos alimentos, há solenidade, organização e um labor que subtrai o desnecessário à confeção dos pratos.

Um despojar que é extensível à sala. O balcão em forma de L arruma oito lugares, dispostos a curta distância do chefe de cozinha. Os finais de dia de Paulo Morais constroem-se assim. Um mestre que recebeu de outro mestre. Paulo acolheu o restaurante – diz-se o japonês mais exclusivo de Lisboa - das mãos do chefe de cozinha japonês Tomoaki Kanazawa. O nipónico que trabalhou em Portugal como cozinheiro oficial do embaixador japonês, acabaria por abrir no nosso país, em 2016, este Kanazawa. Um ano mais tarde Tomoaki deixou Portugal por razões pessoais. A Paulo Morais coube receber em legado o restaurante. Uma responsabilidade que, no primeiro momento, trouxe sobressalto ao chefe de cozinha português. Mas “uma vez dada a palavra a um japonês, não se volta atrás”, como conta nesta entrevista ao SAPO Lifestyle.

No momento de assumir as rédeas deste restaurante, pesou sobre Paulo a responsabilidade de acolher um templo da cozinha japonesa. Ao homem que trabalhou em casas como o Midori, no Hotel Penha Longa, o Bica do Sapato, o QB Essence, o Umai ou o Rabo d´Pêxe, coube uma herança de peso. Paulo tinha, então, de transportar a cozinha Kaiseki, praticada no Kanazawa, para as mãos de um português. Esta é uma mesa tradicional nipónica que equivale à alta cozinha ocidental. Neste caso firmemente ligada à sazonalidade e aos produtos frescos.

Hoje, Paulo assume de corpo inteiro os seus menus. Conta-nos que gostaria de ter mais tempo. Talvez quando isso acontecer, surja aquela estrela que o universo da cozinha almeja. “Para já não está nos meus objetivos”. Um entrevistado que nos recorda o início da carreira, a má experiência num restaurante, o sentir a discriminação sobre uma colega. A cozinha japonesa menos bem tratada (“não é possível ter um bom restaurante de cozinha japonesa a vender muito barato”), as viagens, a pouca paciência de alguns jovens que enveredam pelo mundo da cozinha, também arrolam na conversa.

Um tête-à-tête ao sabor de um menu inteiramente vegetal e onde, em abono da verdade, não se faz notar a falta da proteína animal. Na couve-flor grelhada com beringela assada e fumada e um vinagrete de romã; no tártaro de legumes, com puré de batata-doce e abóbora; no consomé com alga e dentro de uma caixinha de madeira, com organização imaculada, repleta de vegetais servidos delicadamente, chega-nos a essência deste Kanazawa.

Isto num cardápio que muda mensalmente e que conta com fornecedores com nomes que nos inspiram liberdade, como “Lugar do Olhar Feliz”.

Aos 19 anos o Paulo entra no mundo da cozinha e não morreu de amores por este. Em que momento percebe que tinha aí um futuro?

Foi quando entrei para um restaurante, na praia do Tamariz, o Furosato, em que pensei, ´oK afinal gosto de cozinha e consigo identificar-me com este mundo`.

Certo, mas há razões para, antes, não sentir empatia pela cozinha…

Sim, foram várias coisas, detalhes que me puseram de pé atrás, como a organização, os métodos de trabalho. Uma série de pequenas coisas não me incentivaram muito. Uma pessoa sai da escola com muitas teorias, cheia de conceitos sobre organização, sobre tudo em geral e não me pareceu que aquilo, naquele caso, estivesse ali a acontecer. Houve outro choque. Estamos a falar de 1989-1990, época em que fui estagiar para um restaurante com uma colega e senti que havia uma grande discriminação. Ali, não se encarava com bons olhos a entrada de uma mulher na cozinha. Quando acabámos o estágio e nos fizeram proposta de trabalho, eu iria ganhar mais do que ela, com a mesma experiência, o mesmo conhecimento. Não acho que me tenha destacado em relação à minha colega. Pareceu-me discriminatório.

Foi também por essa época que o Paulo teve contacto com a cozinha nipónica. Houve logo química?

Foi o cheiro na cozinha, a organização, o método de trabalho deles e o chefe. Foram fatores determinantes. Não é que o chefe do restaurante anterior não fosse bom, mas este chefe teve a preocupação de me explicar tudo no início e, no final, fez as limpezas comigo. Fiquei surpreendido. Exigia, mas brincava connosco, estava connosco. Eramos uma equipa muito jovem e quando me disseram que iria trabalhar na chapa de metal [teppanyaki], à frente do cliente, achei aquilo tudo muito estimulante.

Esta é uma cozinha que, a par com o respeito pelo ingrediente, exige muita organização. O Paulo considera-se um homem organizado?

[Risos] Tenho dois lados, o Paulo, aqui, no restaurante e o Paulo em casa. Em casa não sou tão organizado como sou aqui e a família queixa-se um bocadinho. Contudo, sabem que tenho este lado organizado e metódico porque já me viram a trabalhar. Gosto de ter as coisas sempre organizadas. O trabalho flui muito melhor.