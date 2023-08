“No verão temos tendência a desculpar os nossos comportamentos poucos saudáveis, mas é primordial lembrarmo-nos de que todas as nossas ações têm impacto no nosso corpo, nomeadamente, no nosso fígado. As pessoas podem divertir-se, mas devem estar conscientes de que a saúde nunca entra em modo de férias”, aconselha o médico hepatologista Arsénio Santos, presidente da APEF.

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) está a promover uma campanha de consciencialização para a prevenção das doenças hepáticas. Sob o mote “O seu fígado não está de férias”, a iniciativa tem como objetivo alertar a população para a importância de manter um estilo de vida saudável no verão, por forma a prevenir as doenças do fígado.

O hepatologista explica que o fígado é um importante órgão do corpo humano e que, no caso de inflamação ou lesão, podem ser comprometidas as suas funções, originando diversas complicações a curto e a longo prazo. “As causas mais comuns da doença hepática são as hepatites virais B e C, o fígado gordo e as lesões causadas pelo álcool. Mesmo no período de férias, as pessoas devem adotar comportamentos saudáveis e não adiar o rastreio anual", adverte.

"O primeiro passo para o combate a estas doenças começa na prevenção: pratique exercício físico regularmente; faça uma alimentação equilibrada e saudável; evite beber álcool e consumir drogas; use preservativo; não partilhe seringas nem objetos de higiene pessoal; lave as mãos com frequência, sobretudo antes das refeições e depois de ir à casa de banho”, sugere Arsénio Santos.

E conclui: “Se vai viajar e tem alguma doença do fígado já diagnosticada e em tratamento, não se esqueça de levar consigo os medicamentos e de os tomar tal como foi recomendado pelo seu médico".

"Aproveite as férias para cuidar de si e pôr em prática hábitos saudáveis. Desfrute do seu descanso e mantenha o seu fígado saudável", disse ainda.