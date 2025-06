No que toca aos conjuntos de Fernão Pires, estes referem-se ao Bridão Fernão Pires 2007 e o Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires 2022, mas também a um sal feito à base desta última referência e produzido pela Loja do Sal, nas salinas de Rio Maior, no Ribatejo – Adega do Cartaxo Fernão Pires Sal de Vinho.

De acordo com informação disponibilizada pela Adega do Cartaxo, “há três conjuntos disponíveis: o conjunto um é composto por uma garrafa de Bridão Fernão Pires branco 2007, uma garrafa de Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires branco 2022 e um frasco de Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires Sal de Vinho (45€). O conjunto dois compõe-se de duas garrafas, uma de Bridão Fernão Pires branco 2007 e outra de Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires branco 2022 (37€). O terceiro conjunto é dedicado à referência Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires, com uma garrafa de vinho e um frasco de sal (19€). Em todas as opções, a Adega do Cartaxo soma a oferta de uma manga refrigeradora”.

A fonte já referida sublinha que “estes packs vão estar à venda entre os dias 20 de junho e 5 de julho, nas lojas online e física da Adega do Cartaxo, situada na EN 365-2. Quem se dirigir à loja da Adega do Cartaxo na sexta-feira, dia 20 de junho (09h30 às 13h00 e 14h30 às 18h30) e no sábado, 21 de junho (09h00 às 13h00), vai poder provar gratuitamente os vinhos em destaque”.