No próximo sábado, 21 de junho, a Aldeia Galega da Merceana, em Alenquer, volta a encher-se de aromas, sabores e música com a terceira edição do Festival Vinhos N’Aldeia. O evento, que reúne mais de 20 produtores da Região de Vinhos de Lisboa, vai celebrar a tradição, a inovação e a autenticidade da produção vínica local.

Divulgação