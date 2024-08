A 6ª edição do maior festival de vinhos da região de Lisboa desenrola-se de 12 a 15 de setembro no Parque Urbano da Romeira, repleto de motivos de interesse para um dia bem passado em família. Se nos stands de 40 produtores pode experimentar cerca de 300 vinhos diferentes, tantos deles premiados a nível nacional e internacional, nas salas de provas, na petisqueira, na ostraria ou nas bancas de street food poderá harmonizar o néctar e promover experiências sensoriais amplificadas.

Se nada percebe sobre o mundo do vinho ou precisa de conhecer as noções mais elementares, Alenquer tem o programa certo. O Curso de Vinho para Totós é vocacionado para principiantes com a curiosidade necessária para poderem apreciar aquilo que bebem. Já a Prova Premium coloca-o à prova com oito vinhos diferentes de todo o mundo. À mesma mesa haverá brancos e tintos de lugares díspares como Lisboa, Nova Zelândia, Alenquer, Torres Vedras, França, Alemanha, Óbidos e Argentina.

O Jantar Vínico com Alma é outra atividade que terá lugar no Fórum Romeira e que promete ser inesquecível, pela fabulosa fusão de sabores entre o clássico e o contemporâneo português à mesa, tudo preparado pelo chef João Simões e pelo sommelier Pedro Moreira. Na Prova Enogastronómica, o chef Fábio Bernardino promete um momento imersivo no cruzamento de grandes vinhos e pratos, colocando à prova experiências sensoriais e uma genuína descoberta cultural, sempre em proveito do paladar.

Já no Programa Enoturístico queremos proporcionar-lhe um dia preenchido com Alenquer no coração. De manhã, visitará uma quinta do concelho e conhecerá todo o processo vínico e como o vinho chega ao copo para ser degustado. Segue-se um almoço no campo, a visita ao Museu do Vinho e, ao final da tarde, a entrada no festival Alma do Vinho. O transporte para a Lisboa está sempre assegurado.

Qualquer compra de uma experiência premium inclui a entrada no recinto da Alma do Vinho para o dia em que se realiza a atividade. Todas as informações em permanência podem ser consultadas no site da organização.