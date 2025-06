Promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), o Ciclo de “Cinema na Vinha” apresenta uma programação de cinema diversificada e integra provas de diferentes perfis de Vinhos Verdes e sorvetes com sabores das castas mais emblemáticas da região, entre outras atividades de enoturismo preparadas em cada local.

As sessões têm início pelas 21h30 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis aqui ou através dos contactos de cada espaço aderente.

Na Casa dos Vinhos Verdes – Palacete Silva Monteiro, as portas abrem-se pelas 20h45 para receber cinéfilos e enófilos num local apto a estender a manta na relva com vista para o rio e apreciar as provas de Vinhos Verdes de diferentes perfis, desde os mais leves e frescos aos Vinhos Verdes mais intensos, estruturados e de guarda. Nas noites quentes, os sorvetes de Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso apresentam os aromas e sabores daquelas castas da Região num formato fresco criado pelo chef António Vieira.

Com inscrição obrigatória, as sessões têm um custo de 10€ por pessoa e incluem as provas de Vinhos Verdes, a oferta de um sorvete e a sessão de cinema. Até meados de agosto, há uma dezena de filmes para ver:

20 de junho - “Uma História Simples” (1999, David Lynch);

26 de junho - “Tudo o que imaginamos como luz” (2024, Payal Kapadia);

27 de junho - “A ama de Cabo Verde” (2023, Marie Amachoukeli-Barsacqadia);

3 de julho - “A doce Costa Leste” (2024, Sean Price Williams);

11 de julho - “Central do Brasil” (1998, Walter Salles);

12 de julho - “Flow” (2024, Gints Zilbalodis);

25 de julho - “O corno do centeio” (2023, Jaione Camborda);

26 de julho - “Estamos no ar” (2024, Diogo Costa Amarante);

8 de agosto - “Gloria!” (2024, Margherita Vicario);

9 de agosto - “Os Chapéus de Chuva de Cherburgo” (1964, Jacques Demy).

Já na Região Demarcadas dos Vinhos Verdes há oito produtores que recebem as sessões de cinema integradas no ciclo e que preparam programas de enoturismo para receber os visitantes. Os bilhetes para as sessões devem ser adquiridos através de contactos directos com as quintas e garantem provas de Vinhos Verdes de diferentes perfis em função da geografia:

21 de Junho - Quinta da Raza (Celorico de Basto) | “Época de Caça” (2023, Frédéric Forestier, Antonin Fourlon);

4 de Julho - Quinta das Arcas (Valongo) | “O Barco do Amor” ((2024, Bruno Podalydès);

5 de Julho - Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto) | “O Monge e a Espingarda” (2023, Pawo Choyning Dorji);

18 de Julho - Adega de Ponte de Lima (Ponte de Lima) | “Siga a Banda” (2024, Emmanuel Courcol);

19 de Julho - Aveleda (Penafiel) | “Siga a Banda” (2024, Emmanuel Courcol);

2 de Agosto - Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto) | “O Barco do Amor” (2024, Bruno Podalydès);

15 de Agosto - Quintas de Melgaço (Melgaço) | “O Monge e a Espingarda” (2023, Pawo Choyning Dorji);

16 de Agosto - Quinta da Lixa (Amarante) | “Siga a Banda!” (2024, Emmanuel Courcol).