Como o nome indica, há um forte apelo à prova, sendo que a vertente didática vai destacar-se, desde logo pela interação direta com os produtores, que podem explicar processos de produção, a história dos produtos, as particularidades de cada região, assim como os desafios da atividade.

“Através do Prove Vinho & Queijo, pretende chamar-se à atenção e aumentar a consciência sobre a importância da origem dos produtos. No evento, vinhos e queijos terão todos selos de certificação com garantia de qualidade e Denominação de Origem Protegida (DOP), Denominação de Origem Controlada (DOC) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP). Um aspeto de relevada importância, na medida em que contribui para fixar população em territórios de baixa densidade, como os das regiões em causa, promovendo a economia local. O público vai poder comprar alguns dos produtos presentes, de acordo com a iniciativa de cada produtor, e vai também poder aprender em três masterclasses de Vinho & Queijo, assim como numa prova comentada de vinhos com ‘Ícones das Beiras: Bairrada, Beira Interior e Dão’”, informa a organização do evento.

Prove Vinho & Queijo, o evento que une três regiões vitivinícolas e queijos de topo numa mostra em Coimbra créditos: Divulgação

Estão previstos cinco stands de pão, seis estruturas de snack-bar com uma mostra gastronómica de cada CIM, além de um sunset, com atuação de um DJ RFM. A iniciativa é de acesso livre – e gratuito –, mas para a degustação é necessária a aquisição do kit Prove Vinho & Queijo (8 €), com copo e tábua. A compra é feita à entrada do evento. A prova comentada custa 50 € e cada masterclass 10 €, podendo estes bilhetes ser adquiridos através do e-mail da Rota da Bairrada eventos@rotadabairrada.pt ou no local do evento, caso ainda estejam disponíveis. Todos os momentos e eventos paralelos acontecem no Convento de São Francisco.

O Prove Vinho e Queijo funciona no seguinte horário: sexta-feira, dia 20, das 17h00 às 21h00; sábado, dia 21, das 12h00 às 21h00; e domingo, dia 22, das 12h00 às 19h00.