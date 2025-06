Organizado por Ana Ferro, fundadora do projeto, o evento a decorrer no Hotel Meliá Ria, em Aveiro, visa "promover o contacto direto entre produtores e consumidores, permitindo a prova e a compra de vinhos no local. O formato inclui também um momento de networking com profissionais do setor".

Segundo a organização, a edição de 2025 mantém o foco na divulgação de produtores independentes em várias cidades do país. Entre os produtores com presença já confirmada estão as casas Aleixo – Real Cave do Cedro, Villa Oeiras, Masaedo Pautado Vinhos, Quintas de Sirlyn, Quinta das Corriças, Quinta Nossa Senhora de Fátima, Idálio Estanislau, Plansel vinhos, Quinta do Beijo, Amora Brava, Fragulho e Casa dos Lagares.

"Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais e na plataforma Ticketline, com desconto em compras antecipadas", informa a organização do Summer Wine Market.