Promovida pelo município, a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos é uma montra dos vinhos produzidos entre os 500 e os 700 metros de altitude. Estes “Vinhos dos Altos” distinguem-se pelo seu perfil mais fresco e grande potencial de guarda. O recém-inaugurado Centro Interpretativo D'Olival ao Azeite D'Ouro, localizado em Castedo do Douro, entra pela primeira vez no roteiro da feira e acolhe o 1.º Concurso de Azeites do evento.

Além do azeite, os visitantes poderão provar gratuitamente vinhos e outros sabores da região, como o pão tradicional, a bola de carne, o mel, os frutos secos e muitos petiscos locais. Estarão presentes cerca de 50 produtores de vinho e de produtos regionais, de pequena, média e grande escala.

O programa da edição 2025 conta com provas comentadas, degustações e o Concurso Escolha da Imprensa, que distingue os melhores vinhos da feira.

A animação estará em destaque com um cartaz musical a cargo de Mariza (na sexta), Matias Damásio (no sábado), Rita Guerra (no domingo, em atuação especial com a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, uma das mais antigas do país) e o DJ Diego Miranda.

O evento conta ainda com uma zona de restauração no recinto.