O que lhe vem à cabeça quando pensa na gastronomia do Peru? Provavelmente, o cocktail Pisco Sour e o prato de peixe ceviche são as respostas mais óbvias, porém, o país dos Incas tem muito para oferecer no campo gastronómico e foi também isto que moveu o hotel Hilton Porto Gaia a lançar o Cusco Bar.

“Decidimos apostar neste conceito por ser único na cidade e pela gastronomia peruana estar a ganhar muita notoriedade”, conta ao SAPO Lifestyle Mariana Bem-Haja, chefe de sala.

O espaço tem uma decoração irreverente, mas elegante, com painéis coloridos que remetem a outras latitudes. Sob as nossas cabeças, flutua um peixe gigante, o elemento decorativo que mais se destaca no Cusco Bar.

Cusco Bar. Um casamento feliz entre as gastronomias peruana e portuguesa Cusco Bar créditos: Divulgação

Toda a envolvência é brindada pela vista mais desejada da Invicta, o casario da ribeira e os principais pontos turísticos da cidade podem ser apreciados das janelas envidraçadas do bar, enquanto começamos a degustar um Pisco Sour à Moda do Porto (12€). E, logo aqui, percebemos que a aposta não foi só na gastronomia peruana, mas numa fusão desta com os sabores portugueses.

Este cocktail, um dos best-sellers do Cusco, é original não só porque junta a famosa bebida destilada peruana e chilena, o pisco, ao vinho do Porto, como também é feito, no próprio bar, o envelhecimento do pisco em cascos de vinho do Porto.

“Depois de retirarmos o vinho do Porto, o pisco fica nas barricas por cerca de um mês”, explica Mariana. O resultado é um cocktail surpreendente que inicia na perfeição uma refeição ou acompanha snacks mais ligeiros disponíveis na carta.

Para quem só quer petiscar, as opções são gulosas, mas bem equilibradas nos sabores. É o caso dos croquetes de peixe e maionese de tofu (9€), a tosta de leitão à Bairrada (10€) e os sliders de gamba da costa e caril frio de aji amarillo (12€) – este último, o nosso preferido.

Com o mar aqui tão perto, a foz do rio do Douro encontra-se a uma curta distância do hotel, é natural que a chef Ana Costa dê prioridade ao peixe mais fresco que vem diretamente da lota da Afurada, freguesia piscatória de Gaia, localizada junto ao rio. Assim é elaborado o Ceviche da Afurada (16€), o primeiro prato que provámos, que é feito com o peixe disponível naquele dia, sendo que no nosso caso, foi o lírio. “É sempre feito com o melhor que houver naquele dia”, afirma a chef residente.

Tal como o ceviche, também o próximo prato manteve o registo do peixe cru marinado. Com um corte diferente, semelhante ao sashimi, o Tiradito de Robalo, Leite de Tigre de Agrião e Nectarina Grelhada (20€) surpreendeu pela combinação de sabores, mantendo a leveza e a frescura.

Tiradito de Robalo, Leite de Tigre de Agrião Tiradito de Robalo e Leite de Tigre de Agrião créditos: Divulgação

Pausa para apreciar outro cocktail, este sem álcool, a Cherimoya em que com a combinação de anona, maçã e lima revelou-se um acompanhamento ideal para pratos de peixe.

Já na opção de pratos principais, a gastronomia portuguesa rouba a cena, mas sempre acompanhada de elementos peruanos, como é o caso do Polvo Assado com Molho Anticuchera e Migas de Feijão com Broa de Milho (29€) ou as Espetadas de Coxas de Frango com Marinada Anticucho e Cuscos de Vinhais (23€). Não esperávamos encontrar este ingrediente de Trás-os-Montes feito à base de farinha de trigo, cujo resultado final se assemelha a outro produto muito usado na gastronomia peruana, a quinoa. Contudo, foi, sem dúvida, um dos favoritos da noite.

As surpresas não terminaram por aí pois a tarte de chocolate da sobremesa veio acompanhada de creme de Tequila El Patron e guacamole doce (10€). Como num casamento feliz, em que ambas as partes se completam e se valorizam, a carta do Cusco Bar é a prova que é possível fundir as gastronomias peruanas e portuguesas, sem surpresas desagradáveis pelo meio.

Tarte de Chocolate com Creme de Tequila El Patron e Guacamole Tarte de Chocolate com Creme de Tequila El Patron e Guacamole créditos: Divulgação

Para este mês, está previsto o lançamento de uma nova carta, mais voltada para os sabores de verão.

O SAPO Lifestyle visitou o Cusco Bar a convite do espaço